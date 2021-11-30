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Economie· 2 min citire
OFICIAL: Un român din 4 se află sub pragul sărăciei: 5 milioane de oameni trăiesc de pe o zi pe alta - VIDEO
OFICIAL: Un român din 4 se află sub pragul sărăciei: 5 milioane de oameni trăiesc de pe o zi pe alta - VIDEO
Ultima statistică referitoare la nivelul de trai ne arată cât de gravă este de fapt criza în care ne adâncim
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