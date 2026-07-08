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Actualitate· 1 min citire
Rudele tinerei ucise de Emil Gânj reclamă noi amenințări. Fratele fugarului, vizat de un ordin de protecție
Emil Gânj
Familia tinerei din Mureș ucise anul trecut de Emil Gânj spune că trăiește în continuare cu teamă. Rudele victimei susțin că au fost amenințate de fratele bărbatului condamnat pentru crimă, iar instanța a emis pe numele acestuia un ordin de protecție.
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