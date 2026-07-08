Advertising
Actualitate· 1 min citire
FCSB încheie cantonamentul din Olanda cu o victorie. Tavi Popescu a decis amicalul cu Al Jazira
FCSB
FCSB a câștigat cu 1-0 ultimul meci de pregătire din cantonamentul desfășurat în Olanda, învingând formația Al Jazira, antrenată de Cosmin Olăroiu.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:47Încrederea în Nicușor Dan stagnează, iar tot mai mulți români văd alegerile anticipate drept soluție
- 19:06Rudele tinerei ucise de Emil Gânj reclamă noi amenințări. Fratele fugarului, vizat de un ordin de protecție
- 18:36Trump: „Le vom distruge și mai multe ambarcațiuni”. SUA iau în calcul noi lovituri împotriva Iranului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News