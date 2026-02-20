Realitatea de Teleorman - Știri de Ultimă Oră
Revoluție în domeniul sănătății. Dosarul electronic al pacientului devine realitate după 36 de ani de așteptare
După 36 de ani de aşteptare, pacienţii din România vor avea, în sfârşit, acces la propriul dosar medical digital. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a subliniat că noua platformă digitală care va conecta atât furnzorii cât şi pacienţii va fi disponibilă în câteva luni.
Actualitate
Atenționare de călătorie de la MAE. Transportul public dintr-o țară europeană, paralizat de o grevă națională
Economie
Fermierii ar putea cumpăra motorină cu 4 lei litrul. Ministrul Agriculturii: „Voi propune un mecanism și îl vom aproba în Guvernul României”
Volodimir Zelenski a ajuns în România. Liderul de la Kiev va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, la ora 13:30
Circulația pe Podul Prieteniei va fi oprită, joi, complet pentru 5 ore, din cauza unor reparații. Ce recomandă autoritățile
Călin Georgescu, apel la unitate națională: „Sâmbătă, România plantează! Ziua Sădirii Arborelui, pentru binele țării și spre slava lui Dumnezeu”
În trend
Esențial
Exclusive
Imaginea lui Putin se erodează: tot mai mulți ruși îl văd drept un lider slab după problemele de pe front
Cost uriaș al conflictului: SUA au cheltuit 5,6 miliarde de dolari în primele zile ale războiului cu Iranul
Actualitate
Crin Antonescu: „Acest Guvern nu are cum să funcționeze. Noi nu știm nici cheltuielile președintelui din campanie!”
Atac rusesc cu drone în Harkov: 13 răniți, inclusiv doi copii, după un atac devastator asupra zonelor rezidențiale
Politica
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare al Țării, în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu
Economie
Bilete de avion mai scumpe. Companiile aeriene majorează tarifele, pe fondul scumpirii combustibilului
Românii taie din cheltuieli, de teama climatului economic imprevizibil: 6 din 10 renunță la produse neesențiale când cumpără online – SONDAJ
Descoperă
Actualitate
„Colete-capcană în rețelele de curierat din Europa: plan de sabotaj atribuit Rusiei. 22 de persoane, arestate
Actualitate
Parlamentul, convocat după CSAT. România decide dacă va permite SUA să disloce avioane militare la baza Mihail Kogălniceanu
Actualitate
S-a terminat ședința CSAT de la Palatul Cotroceni după solicitarea SUA privind trimiterea de avioane americane în România
Actualitate
Rețea suspectată de trafic de țigări, vizată de percheziții de amploare: mascații au descins în patru județe
Politica
Crin Antonescu, despre decizia privind trupele SUA la baza de la Kogălniceanu: „Parlamentul trebuie să decidă, nu președintele României”
Politica
Dan Dungaciu, analiză amplă despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu văd că lucrurile ar merge spre bine”
Actualitate
George Simion acuză PSD că pregătește intrarea României în război: „Partidul trădător vrea să voteze atacarea Iranului din bazele din țară”
Social
Descinderi la proprietatea lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Noi căutări de probe în ancheta privind abuzurile sexuale
Teheranul atacă declarațiile Ursulei von der Leyen: „Ipocrizie” în reacția la loviturile SUA și Israel
Sport
Sanatate
Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?
Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață