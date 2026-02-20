Realitatea de Teleorman - Știri de Ultimă Oră

După 36 de ani de aşteptare, pacienţii din România vor avea, în sfârşit, acces la propriul dosar medical digital. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a subliniat că noua platformă digitală care va conecta atât furnzorii cât şi pacienţii va fi disponibilă în câteva luni.