Realitatea de Teleorman - Știri de Ultimă Oră

Revoluție în domeniul sănătății. Dosarul electronic al pacientului devine realitate după 36 de ani de așteptare

După 36 de ani de aşteptare, pacienţii din România vor avea, în sfârşit, acces la propriul dosar medical digital. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a subliniat că noua platformă digitală care va conecta atât furnzorii cât şi pacienţii va fi disponibilă în câteva luni.

Volodimir Zelenski a ajuns în România. Liderul de la Kiev va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, la ora 13:30

De ce nu se va trage acoperișul Arenei Naționale pentru derby-ul Rapid – Dinamo, deși este funcțional

2

De ce a mers România la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Nicușor Dan: „Nu trebuie să alegem între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană”

3

Tragedie într-o familie din județul Mureș: un bărbat și-a rănit grav mama, apoi s-a sinucis

4

Escrocherie cu „apartamente fantomă” în București: chirii false, coduri reale și zeci de victime înșelate

5

Lovitură majoră pentru Donald Trump! Curtea Supremă limitează puterea președintelui privind tarifele comerciale

6

România: făină ieftină, pâine scumpă. De ce produsele de bază costă mai mult decât în Spania sau Italia

Esențial

Război în Orientul Mijlociu. Iranul își intensifică ofensiva: două petroliere au fost atacate în apele teritoriale ale Irakului
Politica -

Volodimir Zelenski, vizită oficială în România
Politica -

ONU critică dur declarațiile lui Trump: „Discursul urii rasiste” poate alimenta intoleranța
Actualitate -

Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane
Actualitate -

Ion Cristoiu, analiza momentului despre implicarea României în conflictul SUA-Iran: „AUR este marele câștigător al momentului, pentru că vrea pace”
Actualitate -

Anca Alexandrescu: „Nu vreau să expunem România în acest moment”
Actualitate -

Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”: George Simion vine în platou să demaște planurile Sistemului privind implicarea României în războiul cu Iran
Actualitate -

Exclusive

Bulgaria blochează exporturile de combustibil și dezvăluie cât pot rezista rezervele interne

Trump transmite că Iranul poate participa la Cupa Mondială. Anunțul făcut de șeful FIFA

Rusia, acuzată că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria în favoarea partidului lui Viktor Orbán

Acord militar „uriaș” în pregătire: Arabia Saudită vrea arme din Ucraina pentru a contracara dronele iraniene

Care sunt obiectivele lui Trump în războiul din Iran. Experții spun că planul ridică mai multe întrebări decât răspunsuri

SRI menține nivelul de alertă teroristă

Nicușor Dan, după ședința CSAT:”SUA vor să trimită echipamente defensive, nu vorbim de armament. Românii nu au motiv de îngrijorare”

Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, în data de 12 martie

Imaginea lui Putin se erodează: tot mai mulți ruși îl văd drept un lider slab după problemele de pe front
Actualitate-

Cost uriaș al conflictului: SUA au cheltuit 5,6 miliarde de dolari în primele zile ale războiului cu Iranul
Actualitate-

Cooperare militară tot mai strânsă: Rusia ar ajuta Iranul cu tactici de folosire a dronelor în războiul regional
Actualitate-

Actualitate

36 de ani de la adoptarea Proclamației de la Timișoara

Actualitate

„Colete-capcană în rețelele de curierat din Europa: plan de sabotaj atribuit Rusiei. 22 de persoane, arestate

Politica

Fiul ultimului șah al Iranului, mesaj către popor

Politica

Nicușor Dan, anunț de ultim moment după ședința CSAT

Actualitate

Munca de acasă devine „armă strategică”, în Asia

Actualitate

Parlamentul, convocat după CSAT. România decide dacă va permite SUA să disloce avioane militare la baza Mihail Kogălniceanu

Actualitate

S-a terminat ședința CSAT de la Palatul Cotroceni după solicitarea SUA privind trimiterea de avioane americane în România

Actualitate

Rețea suspectată de trafic de țigări, vizată de percheziții de amploare: mascații au descins în patru județe

Politica

Crin Antonescu, despre decizia privind trupele SUA la baza de la Kogălniceanu: „Parlamentul trebuie să decidă, nu președintele României”

Politica

Dan Dungaciu, analiză amplă despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu văd că lucrurile ar merge spre bine”

Actualitate

George Simion acuză PSD că pregătește intrarea României în război: „Partidul trădător vrea să voteze atacarea Iranului din bazele din țară”

Politica

Administrația Trump propune o nouă rundă de negocieri Rusia–Ucraina, mediată de SUA

