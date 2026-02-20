Realitatea de Teleorman - Știri de Ultimă Oră
Guvernul pregătește noi curse de repatriere pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, anunță Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că autoritățile române pregătesc noi zboruri pentru repatrierea cetățenilor rămași în Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor și al restricțiilor de zbor din regiune.
Ministerul Afacerilor Externe: 14.000 de români se află în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Zbor pregătit pentru cei blocați în Qatar
Papa Leon al XIV-lea numește un nou ambasador la Statele Unite ale Americii, pe fondul tensiunilor cu administrația Donald Trump
Actor reținut după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță de la Institutul Marius Nasta
Trump îl ironizează pe Keir Starmer după atacurile din Golf: „Vine după ce am câștigat deja”
Viktor Orbán, mesaj dur pentru Volodimir Zelenski: „La maghiari nu funcţionează asemenea metode”
Cristi Chivu intră în istorie cu Inter Milano. Derby-ul cu AC Milan ar putea genera peste 8,7 milioane de euro
George Simion: „Nu ne trebuie armele nucleare ale lui Macron. Vrem alegeri libere, democrație și pace”
Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, declarații în exclusivitate pentru Realitatea Plus despre situația războiului din Orientul Mijlociu
Schimbări majore în Codul Fiscal. Guvernul introduce noi pârghii pentru recuperarea datoriilor la stat
Guvernul schimbă regulile pentru plata amenzilor: reducerea la jumătate dispare pentru mai multe sancțiuni
Zeci de curse aeriene au fost anulate miercuri ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. Anunțul Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB)
Parchetul păstrează secretul privind dosarul finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan
Premieră în instanță: bărbat condamnat la închisoare cu executare pentru agresarea unui medic în timpul serviciului
Piedone a depus la DNA prima plângere penală împotriva Oanei Țoiu: „Nu ne interesează numele minorilor, vorbim de copii. Este o rușine pentru statul român”
Cât va ajunge să coste mielul de Paște? Fermierii au mărit prețul, odată cu creșterea cererii
Ninel Peia cere anchetă la vârful MAE după scandalul repatrierii românilor din Dubai. Ce conține solicitarea adresată lui Nicușor Dan
Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai. Apel disperat către autorități
România a obținut a doua victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026
George Simion, mesaj din Washington: „Luptăm pentru libertatea noilor generații și pentru democrația din România” | VIDEO
Dinamo este ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României! Care sunt meciurile din penultimul act
Cum îți afectează viața conflictul din Iran: 5 scumpiri inevitabile cu care te vei confrunta
Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
„Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0
Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?
Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață