Realitatea de Teleorman - Știri de Ultimă Oră

Guvernul pregătește noi curse de repatriere pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, anunță Ilie Bolojan

Actualitate -

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că autoritățile române pregătesc noi zboruri pentru repatrierea cetățenilor rămași în Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor și al restricțiilor de zbor din regiune.

1

De ce nu se va trage acoperișul Arenei Naționale pentru derby-ul Rapid – Dinamo, deși este funcțional

2

De ce a mers România la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Nicușor Dan: „Nu trebuie să alegem între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană”

3

Tragedie într-o familie din județul Mureș: un bărbat și-a rănit grav mama, apoi s-a sinucis

4

Escrocherie cu „apartamente fantomă” în București: chirii false, coduri reale și zeci de victime înșelate

5

Lovitură majoră pentru Donald Trump! Curtea Supremă limitează puterea președintelui privind tarifele comerciale

6

România: făină ieftină, pâine scumpă. De ce produsele de bază costă mai mult decât în Spania sau Italia

Vladimir Putin, un câștigător neașteptat al războiului din Iran. SUA ar putea ridica sancțiuni pentru petrol
Actualitate -

Volodimir Zelenski: în Orientul Mijlociu s-au folosit în trei zile mai multe rachete Patriot decât în Ucraina din 2022 până acum
Actualitate -

Iranul a lansat drone spre Israel și baze militare americane: „Un val masiv de atacuri”
Actualitate -

Prognoza meteo pentru 7 martie: vreme plăcută și temperaturi de primăvară în mare parte din țară
Actualitate -

Bombardamente masive asupra Iranului: zeci de avioane israeliene au atacat capitala și alte zone strategice
Actualitate -

Alertă alimentară: pâine retrasă din magazine după ce au fost găsite bucăți de plastic
Actualitate -

Intervenție dificilă pentru pompieri: au mers pe jos doi kilometri ca să stingă un incendiu izbucnit la o stână
Actualitate -

Teheran avertizează UE: statele care sprijină atacurile SUA și Israelului vor deveni „ținte legitime”
Actualitate-

Control cu surprize la granița cu Ucraina: descoperirea făcută de polițiști într-un TIR
Actualitate-

Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru play-off-ul cu Turcia
Sport-

Politica

Iranul își activează agenții adormiți din Europa

Actualitate

Parchetul păstrează secretul privind dosarul finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan

Actualitate

Premieră în instanță: bărbat condamnat la închisoare cu executare pentru agresarea unui medic în timpul serviciului

Actualitate

Piedone a depus la DNA prima plângere penală împotriva Oanei Țoiu: „Nu ne interesează numele minorilor, vorbim de copii. Este o rușine pentru statul român”

Actualitate

Cât va ajunge să coste mielul de Paște? Fermierii au mărit prețul, odată cu creșterea cererii

Actualitate

Ninel Peia cere anchetă la vârful MAE după scandalul repatrierii românilor din Dubai. Ce conține solicitarea adresată lui Nicușor Dan

Actualitate

Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai. Apel disperat către autorități

Sport

România a obținut a doua victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026

Actualitate

George Simion, mesaj din Washington: „Luptăm pentru libertatea noilor generații și pentru democrația din România” | VIDEO

Sport

Dinamo este ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României! Care sunt meciurile din penultimul act

Actualitate

Cum îți afectează viața conflictul din Iran: 5 scumpiri inevitabile cu care te vei confrunta

Actualitate

Val de PROTESTE, în martie. Românii din mai multe domenii anunță că ies în stradă împotriva măsurilor lui Bolojan

