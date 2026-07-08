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Politica· 2 min citire
Partidele din fosta coaliție, convocate la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan:”Luni, vreau ca liderii să îmi spună soluția pentru o majoritate”
Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri că nu va desemna un premier fără majoritate parlamentară și le cere liderilor fostei coaliții să vină luni, la Cotroceni, cu o soluție.
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