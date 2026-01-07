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Social· 1 min citire
O adolescentă de 14 ani din Cluj a sunat la 112 în timpul unui conflict violent între părinți. Polițiștii au intervenit de urgență
O adolescentă de 14 ani din Cluj a sunat la 112 în timpul unui conflict violent între părinți. Polițiștii au intervenit de urgență
Polițiștii au intervenit de urgență
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