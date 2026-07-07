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Actualitate· 2 min citire
Moment fără precedent în Ungaria! Televiziunea publică și-a întrerupt emisia și și-a cerut scuze pentru „minciunile din trecut”
Peter Magyar
Ungaria a trecut marți printr-un moment fără precedent, după ce posturile publice de televiziune și radio și-au întrerupt temporar emisia. Premierul Peter Magyar a salutat decizia și a descris-o drept o „zi istorică”, în contextul reformelor promise pentru depolitizarea mass-mediei de stat.
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