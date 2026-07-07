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Apel direct al lui Zelenski către NATO! Președintele ucrainean cere mai mult sprijin și aderarea Ucrainei
Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a relansat apelul pentru aderarea țării sale la NATO, în cadrul summitului desfășurat la Ankara. Liderul de la Kiev a susținut că Ucraina ar aduce un plus important de securitate Alianței și a cerut totodată intensificarea sprijinului militar, în special în domeniul apărării aeriene.
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