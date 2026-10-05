Dosar de camătă și șantaj în Teleorman: dobânzi de până la 150% și acuzații privind un permis fals

Un bărbat aflat în arest preventiv a fost trimis în judecată, iar o femeie este acuzată de complicitate la camătă.
Un bărbat din Teleorman, aflat în arest preventiv, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria pentru mai multe infracțiuni, între care camătă, șantaj, înșelăciune, punerea în circulație a unei bancnote false, conducere fără permis și uz de fals. În același dosar, o femeie va fi judecată pentru complicitate la camătă.
Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2023 – mai 2026, bărbatul ar fi acordat în mod repetat împrumuturi fără autorizație, solicitând dobânzi cuprinse între 5% și 150% din sumele oferite. Procurorii susțin că, pentru recuperarea banilor, acesta ar fi recurs inclusiv la amenințări și constrângeri.
Bancnotă falsă și permis contrafăcut
Dosarul include și acuzația că inculpatul ar fi folosit o bancnotă falsă de 50 de euro la cumpărarea unui cal. De asemenea, ar fi condus fără permis și ar fi prezentat polițiștilor un document falsificat, aparent emis de un stat străin.
În urma unei percheziții, anchetatorii au ridicat 14.500 de euro și 28.900 de lei, asupra sumelor fiind instituite măsuri asigurătorii. Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Alexandria, iar acuzațiile urmează să fie analizate de instanță. Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.