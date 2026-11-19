Publicat 19 nov. 2026, 10:32 Sursă jurnnaluldearges

Procurorii din Teleorman au dispus măsura controlului judiciar pentru un bărbat care ar fi transmis amenințări cu moartea prin direct pe Facebook, incidentul având loc în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2026.

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