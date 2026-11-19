Procurorii din Teleorman au dispus măsura controlului judiciar pentru un bărbat care ar fi transmis amenințări cu moartea prin direct pe Facebook, incidentul având loc în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2026.
Măsura preventivă a fost luată marți, 17 noiembrie 2026, iar detaliile au devenit publice miercuri, printr-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.
Conform anchetatorilor, bărbatul cercetat ar fi publicat mai multe videoclipuri în direct pe rețeaua socială Facebook, în care i-ar fi adresat unei alte persoane, de sex masculin, amenințări explicite cu moartea. Incidentul s-ar fi produs în municipiul Roșiori de Vede.
Procurorii consideră că aceste mesaje au constituit acte de violență psihologică, iar persoana vizată a resimțit o stare de temere. La mai bine de două luni de la faptele petrecute, s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunea de amenințare.
În aceeași zi cu punerea în mișcare a acțiunii penale, judecătorii au decis ca suspectul să fie cercetat sub control judiciar. Comunicatul instituției nu specifică durata exactă a măsurii, identitatea bărbatului sau restricțiile individuale impuse.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost formulate amenințările. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.