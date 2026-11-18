Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 nov. 2026, 17:49

Moment istoric în China. Xi Jinping și Vladimir Putin s-au întâlnit la Shenzhen, iar Donald Trump a fost primit personal de liderul chinez. Cei trei se pregătesc pentru prima lor întâlnire în acest format. Pe masă sunt decizii despre armele nucleare, războiul din Ucraina, conflictul din Iran și noua ordine de securitate mondială. Jurnalista Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, a analizat cele mai proaspete informații și detalii despre ce se întâmplă în China.

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