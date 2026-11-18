Xi Jinping și Vladimir Putin s-au întâlnit la Shenzhen, iar Donald Trump a fost primit personal de liderul chinez, într-un gest diplomatic rar. Cei trei se pregătesc pentru prima lor întâlnire în acest format, într-un moment în care marile puteri încearcă să redeseneze echilibrul geopolitic global, a transmis jurnalista Ana Maria Păcuraru.
Pe masa discuțiilor se află teme cu impact major pentru securitatea internațională: arsenalul nuclear, războiul din Ucraina, conflictul din Iran și viitoarea arhitectură de securitate mondială. Jurnalista Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, a analizat cele mai noi informații și implicațiile summitului care atrage atenția întregii lumi.
China joacă exact rolul pe care și-l dorește de mult: cel al puterii capabile să îi aducă pe americani și pe ruși la aceeași masă. Pentru Kremlin, simpla fotografie de familie reprezintă deja un succes diplomatic. Moscova urmărește să fie percepută ca un actor egal cu Washingtonul și Beijingul, nu ca o țară izolată pe scena internațională.
Mesajul transmis de Kremlin a venit rapid: o întâlnire oficială în format complet între Donald Trump și Vladimir Putin este dificil de programat, însă o discuție serioasă poate avea loc în orice condiții, fie pe fotolii, pe scaune sau chiar în picioare.
În paralel, Washingtonul negociază pe două fronturi. Mâine dimineață, liderii celor trei mari puteri se vor afla la aceeași masă, iar în aceeași zi emisarii președintelui Trump vor discuta cu reprezentanții europeni și ucraineni despre garanțiile de securitate pentru Kiev.
Miza este una directă și pentru România. Rusia continuă să promoveze una dintre cererile sale fundamentale: retragerea NATO pe pozițiile din 1997, scenariu care ar afecta inclusiv flancul estic al Alianței și prezența militară aliată din România.