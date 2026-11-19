Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 nov. 2026, 19:46

GTA 6 s-a lansat noaptea trecută și a atras atenția gamerilor din România, mulți dintre ei luându-și liber de la muncă pentru a testa noul titlu Rockstar Games.

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