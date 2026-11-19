Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și candidat la șefia PNL, a lansat noi critici la adresa lui Ilie Bolojan. Liberalul îl acuză pe actualul lider al partidului că nu acceptă opiniile diferite, că a divizat formațiunea și că se îndepărtează de valorile liberale.
Alin Tișe îl acuză pe Bolojan de conducere dictatorială
Într-o intervenție televizată pentru Realitatea Plus, Alin Tișe a criticat modul în care Ilie Bolojan conduce partidul și a susținut că liderul liberal nu le oferă colegilor explicații în cadrul ședințelor interne.
„Practic conduce dictatorial, nu răspunde la nicio întrebare a colegilor în Biroul Național”, a declarat Alin Tișe. Acesta a făcut referire și la controversele apărute în urma unor declarații ale lui Bolojan despre deplasarea cu mașina la aeroport, pe care le consideră neclare.
„Userizare accentuată” și pierderea identității PNL
Un alt reproș al președintelui CJ Cluj vizează apropierea partidului de USR. Tișe consideră că PNL se îndepărtează de electoratul său tradițional și riscă să își piardă identitatea politică.
Liberalul susține că formațiunea trebuie să își stabilească o direcție clară și să revină la valorile care au consacrat-o. Acesta a vorbit despre riscul dispariției partidului și despre pierderea treptată a susținătorilor.
Ce schimbări propune Alin Tișe la conducerea partidului
Dacă va ajunge președintele PNL, Alin Tișe vrea ca primarii și președinții de consilii județene să aibă un rol mai important în conducerea centrală a formațiunii.
Acesta consideră că oamenii aleși direct de cetățeni trebuie să participe la deciziile importante ale partidului, în detrimentul persoanelor numite în funcții de conducere.
Tișe mai susține că actualele conflicte interne trebuie rezolvate prin dialog, nu prin amenințări cu excluderea membrilor care au opinii diferite. „Practic, nu avem nicio perspectivă”, a afirmat liberalul, referindu-se la direcția actuală a partidului.
Câți liberali îl susțin pe Alin Tișe
Președintele Consiliului Județean Cluj a anunțat că beneficiază de sprijin în interiorul PNL. Potrivit declarațiilor sale, 44 de primari din Giurgiu și alte câteva sute de aleși locali din țară și-au exprimat susținerea pentru candidatura sa.
Acesta a menționat și sprijinul a doi parlamentari și al unui președinte de consiliu județean. Alin Tișe susține că obiectivul său este reunificarea partidului și că își dorește ca liberalii să poată colabora indiferent de tabăra din care fac parte.