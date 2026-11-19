Administrația Națională de Meteorologie a emis joi avertizări pentru intensificări puternice ale vântului și ploi cantitativ însemnate. Codul roșu va fi valabil vineri, 20 noiembrie, în Vrancea și la altitudini mari.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 19 noiembrie, o serie de avertizări meteo care intră în vigoare vineri. Cel mai grav nivel de alertă, codul roșu, va fi activ între orele 01:00 și 10:00 ale zilei de 20 noiembrie.
Avertizarea roșie vizează intensificări puternice și susținute ale vântului în județul Vrancea, cu viteze de peste 90 km/h, precum și în zona de munte la altitudini de peste 1.200 de metri, unde rafalele pot atinge 120-140 km/h.
În același interval orar, un cod portocaliu de vânt este valabil în Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei, precum și în toată zona montană între 800 și 1.200 de metri altitudine. Meteorologii anunță rafale de 70-90 km/h la câmpie și de 100-130 km/h la munte.
Restul teritoriului se află sub cod galben, cu intensificări ale vântului în Banat, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei, vitezele fiind estimate între 50 și 70 km/h.
Joi seara, începând de la ora 18:00, vântul s-a intensificat deja în mai multe județe. Codul galben a fost emis pentru Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Dolj și zonele joase ale Clujului, Sălajului, Sibiu și Mehedinți, cu rafale de 50-70 km/h. În zonele montane ale Brașovului, Covasnei, Prahovei, Buzăului și Vrancei, vitezele au depășit 80-100 km/h.
Din seara zilei de joi, până pe vineri la ora 01:00, a fost valabil un cod portocaliu în zona joasă a județelor Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Alba. Aici, rafalele au atins 70-90 km/h, iar în Carpații Occidentali și Meridionali, 100-110 km/h, cu valori de până la 120-140 km/h la altitudini mari.
Pentru perioada dintre ora 18:00 a zilei de joi și ora 05:00 a zilei de vineri, ANM a emis un cod galben de ploi cantitativ însemnate. Avertizarea se referă la județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Maramureș, precum și la cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Occidentali și nordul Carpaților Orientali.