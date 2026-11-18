Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 nov. 2026, 20:55

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat cinci percheziții domiciliare în Teleorman, vizând o grupare de 30 de persoane suspectată că a înșelat peste 100 de victime prin phishing online.

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