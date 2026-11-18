Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat cinci percheziții domiciliare în Teleorman, vizând o grupare de 30 de persoane suspectată că a înșelat peste 100 de victime prin phishing online.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, anchetatorii au stabilit că un grup format din aproximativ 30 de membri ar fi acționat între septembrie 2024 și ianuarie 2025 pentru a obține bani prin inducerea în eroare a victimelor privind destinația unor transferuri online.
Metoda folosită: phishing și conturi compromise
O parte dintre persoanele cercetate ar fi folosit o metodă de tip phishing, publicând anunțuri și mesaje pe o rețea de socializare, asociate unor bunuri scoase la vânzare. Suspecții ar fi creat aparența unor oferte legitime, determinând peste 100 de persoane să acceseze linkuri care duceau către o pagină falsă de autentificare.
În acest mod, gruparea ar fi obținut datele de conectare la conturile de socializare ale victimelor, cărora le-ar fi restricționat ulterior accesul. Folosind conturile compromise, membrii grupării ar fi solicitat bani în numele persoanelor vătămate, sumele urmând a fi transferate în conturi bancare deschise pe numele altor membri ai grupului.
Percheziții și audieri programate
După obținerea sumelor de bani, membrii grupării ar fi cumpărat monedă virtuală prin intermediul unor platforme de schimb de criptomonede, potrivit informațiilor furnizate de anchetatori. Persoanele cercetate urmează să fie audiate la sediul Serviciului Teritorial Pitești al DIICOT.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman și ai jandarmilor.