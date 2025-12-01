Contrabandă de peste 2 milioane de lei, depistată la Calafat: șofer sârb arestat după un control rutier
O captură impresionantă de țigări a fost realizată de polițiștii de frontieră la Calafat, unde un șofer sârb a fost reținut după ce ansamblul rutier pe care îl conducea a fost oprit pentru control.
Potrivit Poliției de Frontieră, în vehicul au fost găsite 1.500.000 de țigarete introduse ilegal în România, în valoare de peste 2,2 milioane de lei. „Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova, au descoperit, în urma controlului efectuat asupra unui ansamblu rutier, 1.500.000 de țigarete pe care un cetățean sârb le-a introdus pe teritoriul României fără documente legale. Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă”, a precizat instituția într-un comunicat.
Ansamblul rutier condus de bărbatul de 44 de ani, aflat pe ruta Grecia–Ungaria, a fost oprit pe DN 56, aproape de stația de taxare a podului Calafat–Vidin. „În data de 28.11.2025, în jurul orei 12.30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control, pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, înmatriculat în Ungaria. Vehiculul era condus de un cetățean sârb, în vârstă de 44 de ani, care circula pe ruta Grecia–Ungaria și transporta, conform documentelor, paleți ce conțineau ulei de motor”, se arată în comunicat.
În interiorul remorcii au fost identificate 75.000 de pachete de țigări, fără marcaje fiscale. „Cu ocazia verificării compartimentului de marfă al mijlocului de transport, echipa comună de control a descoperit în interiorul remorcii mai multe pachete de țigări pentru care șoferul nu deținea documente de proveniență. În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 1.500.000 de țigarete (75.000 de pachete de țigări) de diverse mărci, fără niciun fel de marcaj fiscal. Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de 2.250.000 lei, precum și ansamblul rutier, au fost indisponibilizate de către polițiștii de frontieră, în vederea continuării cercetărilor. În cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat”, au transmis autoritățile.
Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru contrabandă. Ancheta este în desfășurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat.