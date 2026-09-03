Trump este pregătit să lovească din nou Iranul „în orice moment”. Teheranul jură să „distrugă” Statele Unite

Publicat 3 sept. 2026, 07:05 Sursă Realitatea.net

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran escaladează, pe fondul atacurilor reciproce dintre cele două părți. Președintele Donald Trump s-a declarat pregătit să lovească din nou Iranul «în orice moment», iar Teheranul a răspuns cu un atac de amploare în Orientul Mijlociu și a promis că va «zdrobi» inamicul american.

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