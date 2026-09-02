MAE, atenţionare de călătorie pentru Bulgaria. Restricţii temporare pentru vehiculele de mare tonaj

Publicat 2 sept. 2026, 19:11 Sursă Realitatea.Net

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria, unde autoritățile vor introduce, începând de vineri, restricții temporare de circulație pentru vehiculele de mare tonaj, în contextul minivacanței prilejuite de Ziua Reunificării.

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