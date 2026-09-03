Motorina depășește iar pragul de 10 lei

Șoferii resimt noi scumpiri în stațiile de alimentare din întreaga țară, deși Guvernul a decis majorarea reducerii aplicate accizei la carburanți.
În ciuda eforturilor guvernamentale de a domoli prețurile la pompă, costurile carburanților au înregistrat noi creșteri la începutul lunii septembrie 2026.
În București, prețul motorinei a sărit din nou de pragul psihologic de 10 lei pe litru la marile lanțuri de distribuție. Concret, motorina se comercializează cu prețuri cuprinse între 9,97 și 10,23 lei pe litru, înregistrând o majorare de până la 15 bani față de zilele precedente.
Nici benzina standard nu a scăpat de scumpiri, ajungând să coste între 9,51 și 9,61 lei pe litru în Capitală.
Măsurile Guvernului nu opresc scumpirile
Aceste majorări survin într-un context paradoxal, având în vedere decizia recentă a Ministerului Finanțelor.
Începând cu 1 septembrie, autoritățile au aplicat o măsură menită să protejeze puterea de cumpărare a populației, majorând reducerea accizei la motorina standard de la 20% la 25%.
Această facilitate guvernamentală, reglementată prin legea privind mecanismul de ajustare dinamică, ar fi trebuit să tempereze avântul prețurilor de la pompă, generate de fluctuațiile cotațiilor internaționale.
Totuși, realitatea din stațiile de alimentare demonstrează că impactul dorit întârzie să se materializeze, șoferii suportând în continuare costuri ridicate, cu variații notabile doar dacă alimentează în orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara sau la anumite stații independente.