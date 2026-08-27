Qatar încearcă să relanseze dialogul dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz rămâne miza principală

Publicat 27 aug. 2026, 08:45 Sursă realitatea.net

Premierul și ministrul de Externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ajunge joi la Teheran pentru a încerca relansarea eforturilor diplomatice dintre Statele Unite și Iran, în contextul în care conflictul se apropie de șase luni, iar disputa privind Strâmtoarea Ormuz rămâne nerezolvată, potrivit Reuters.

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