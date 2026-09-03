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Economie· 1 min citire
Europenii plătesc cel mai scump gaz din ultimii 3 ani
Scumpire gaz Europa
Publicat3 sept. 2026, 08:25
Sursărealitatea.net
Contractele cu livrare peste o lună, tranzacționate la bursa TTF din Țările de Jos, principala piață de referință pentru gazele europene, au ajuns temporar la 75,33 euro pe megawatt-oră.
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