Advertising
Economie· 2 min citire
Fermierii disperați cer ajutor și măsuri de urgență de la Comisia Europeană
Fermeriin români cer ajutor
Publicat3 sept. 2026, 07:21
SursăRealitate Plus
Problemele crescătorilor români de animale iau amploare, iar autoritățile române încearcă să găsească, alături de Comisia Europeană, o soluție atât pentru combaterea bolilor la oi și capre, cât și pentru deblocarea pe termen lung a exporturilor. Fermierii sunt disperați și cer măsuri urgente care să le salveze munca de o viață.
Citește și
- 15:15Energia se scumpește din nou în 2027. Facturile românilor ar putea crește cu până la 30%
- 14:50Salariul minim crește doar pe hârtie. România, singura țară din UE unde puterea de cumpărare a scăzut
- 13:16Anca Alexandrescu, acuzații explozive despre TAROM: „Se dorește înjunghierea definitivă a companiei”
- 12:17România, printre țările UE cu cele mai mari scăderi ale înnoptărilor turistice. Minus de 6,7% în primul semestru din 2026
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News