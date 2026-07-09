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Politica· 2 min citire
Petrișor Peiu (AUR): "Susținem guvernul lui Nicușor Dan dacă dăm premierul"
Publicat9 iul. 2026, 07:53
Sursărealitatea.net
„AUR susține noul Guvern doar dacă dă premierul”, a anunțat Petrișor Peiu. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, liderul senatorilor AUR a spus că formațiunea politică din care face parte va merge la consultările de la Cotroceni, dacă Nicușor Dan decide să îi cheme pentru formarea noului Executiv. Totodată, Petrișor Peiu a dezvăluit că AUR va accepta o coaliție cu partidele care acceptă programul AUR de guvernare.
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