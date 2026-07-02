Procedura legală în cazul mașinilor fără CASCO, avariate de furtună. Cum se obțin despăgubirile de la administrația locală

Dacă te trezești cu un copac prăbușit peste mașină, primul impuls este frustrarea, urmată rapid de o întrebare pragmatică: cine plătește reparația?
Răspunsul depinde în mod critic de locul în care ai parcat, de starea copacului și de existența sau absența unei polițe CASCO. Da, primăria poate fi dată în judecată (și procesele se câștigă frecvent), însă unele administrații locale au început să ofere și proceduri administrative de despăgubire, fără să mai fie nevoie de instanță.
Iată un ghid juridic și procedural complet, structurat ca o știre de investigație, pentru a ști exact ce ai de făcut și cum îți poți recupera prejudiciul.
Ghid de supraviețuire urbană: Ce faci când îți cade un copac pe mașină și cum obligi primăria să plătească
Furtunile violente, episoadele de „freezing rain” (ploaie înghețată) sau pur și simplu degradarea biologică a arborilor ne-toaletați transformă periodic străzile orașelor din România în adevărate zone de risc. Sute de șoferi își găsesc anual autoturismele strivite sub trunchiuri masive. Dincolo de șocul vizual, începe un adevărat coșmar birocratic.
Pasul 1: Protocolul de urgență. Ce faci în primele ore?
Dacă ai găsit mașina avariată, nu muta autovehiculul și nu încerca să îndepărtezi singur crengile înainte de a securiza probele.
1.Fotografiază și filmează totul:Imediat.
Fă fotografii de ansamblu și în detaliu. Este crucial să surprinzi numărul de înmatriculare, poziția mașinii, dar și starea copacului (dacă trunchiul era putrezit, uscat sau scorburos).
2.Anunță autoritățile:Maximum 48 de ore.
Sună la Poliția Locală sau la Brigada Rutieră pentru a raporta incidentul. În caz de pericol iminent sau blocaje de drumuri, apelează ISU (Pompierii) la 112 pentru degajarea copacului. Solicită eliberarea unei dovezi de constatare/autorizație de reparație în care să fie specificată cauza avariilor.
3.Identifică administratorul terenului:În aceeași zi.
Trebuie aflat cui aparține spațiul verde. De regulă, este vorba despre Primărie (prin Administrația Domeniului Public - ADP). Dacă pomul se afla în curtea unei firme sau pe o proprietate privată, proprietarul acelui teren va fi cel tras la răspundere.
4.Mergi la un service autorizat R.A.R.:Înainte de reparație.
Obține un deviz oficial de reparație (piese și manoperă) de la un service autorizat. Nu repara mașina pe cont propriu „la negru”, pentru că nu vei putea justifica sumele cerute.
Cine plătește? Cele trei scenarii posibile
Scenariul A: Ai poliță CASCO
Este cel mai simplu caz. Deschizi dosar de daună la asigurătorul tău, acesta îți plătește reparația, iar ulterior compania de asigurări își va recupera banii de la primărie prin procedură de regres. Atenție însă: verifică clauzele contractuale! Unele polițe CASCO ieftine exclud daunele provocate de „calamități naturale” sau fenomene meteo extreme (coduri roșii de furtună), considerându-le forță majoră.
Scenariul B: Procedura administrativă (Fără judecată)
Unele primării au emis hotărâri de consiliu local pentru a despăgubi direct șoferii, fără a-i mai trimite în instanță.
Exemplu concret: În București, Primăriile Sectorului 2 și Sectorului 4 au regulamente clare (ex: HCL S2 nr. 366/2025).
Condiții drastice: Mașina trebuie să fi fost parcată regulamentar (sau să fi fost în mișcare), să aibă ITP și RCA valabile, iar cererea de despăgubire trebuie depusă la primărie în termen de maximum 72 de ore de la incident.
Scenariul C: Primăria refuză sau cere decizie de instanță
Multe primării (cum este cazul Sectorului 3) refuză plata directă și specifică clar că acordă despăgubiri doar în baza unei hotărâri judecătorești definitive. În acest caz, singura ta șansă este procesul.
Poți da primăria în judecată? Ce spune legea
Articolul 1376 din Codul Civil (Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de lucruri): „Oricine este obligat să repare, independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa.”
În termeni juridici, primăria este „paznicul juridic” al spațiilor verzi și al arborilor de pe domeniul public. Instanțele din România dau câștig de cauză șoferilor în proporție covârșitoare, bazându-se pe răspunderea civilă delictuală.
Cum te aperi de argumentul primăriei: „A fost furtună, e forță majoră!”
Aproape întotdeauna, juriștii primăriei vor încerca să scape de plată invocând codul meteo de furtună sau vântul puternic ca fiind caz de forță majoră (eveniment imprevizibil și inevitabil).
Avocații au demonstrat însă în sute de procese că furtuna doar a accelerat prăbușirea unui copac care era deja bolnav, uscat sau netoaletat. Dacă primăria nu poate demonstra că a toaletat periodic acel arbore sau că a cerut avize de defrișare pentru pomii uscați din zonă, judecătorii vor decide că este vorba despre neglijență, iar primăria va fi obligată să plătească reparația integrală, plus cheltuielile de judecată (taxe de timbru, expertize, onorariu avocat).
Sfat util: Dacă ai sesizat în trecut primăria (în scris sau prin aplicații de tip e-District) cu privire la un copac periculos din fața blocului și nu s-a intervenit, acea sesizare cu număr de înregistrare devine „arma supremă” în instanță. Ea dovedește fără echivoc că autoritățile știau de pericol și au dat dovadă de indolență.