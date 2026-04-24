Zeci de benzinării din țară au rămas temporar fără motorină standard: care este motivul
24 apr. 2026, 08:06
Zeci de benzinării din cadrul unei mari companii din România au rămas fără motorină standard! Stațiile nu au mai făcut față la cererea foarte mare, apărută pe fondul unei ieftiniri a carburanților. Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, sunt afectate în jur de 60 de puncte din întreaga țară.
În stațiile companiei afectate, motorina ajunsese la începutul săptămânii să coste în jur de 8 lei pe litru, la niveluri similare cu cele ale începutului lunii martie. În consecință, șoferii au alimentat mai mult.
Reprezentanții benzinăriilor au confirmat că stocurile sunt epuizate în mai multe puncte de distribuție, dar precizează că situația este una temporară. Între timp, compania a scumpit motorina din nou, cu 20 de bani.
Citește și:
- 07:50 - Prețurile la combustibili au crescut considerabil la mai multe stații de carburanți. Motorina a sărit iar de 9 lei
- 14:50 - Benzina urcă din nou peste 8 lei: primele scumpiri după seria de ieftiniri din ultimele săptămâni
- 11:01 - Guvernul va începe restructurarea mai multor companii de stat cu datorii istorice la buget
- 10:57 - Deficitul bugetar al României a fost anul trecut de 7,9% din PIB
