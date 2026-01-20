Fermierii români participă la protestul masiv de la Bruxelles, împotriva acordului UE-Mercosur. Sediul Parlamentului European, izolat cu baraje ale forțelor de ordine - VIDEO

Protest de amploare în fața Parlamentului European, împotriva semnării acordului comercial UE–Mercosur

Protest de amploare în fața Parlamentului European, împotriva semnării acordului comercial UE–Mercosur. Peste 200 de fermieri români participă alături de alte sute de agricultori din state europene afectate, pentru a-și exprima nemulțumirea față de prevederi care, spun ei, le-ar putea ruina afacerile. Clădirea Parlamentului European a fost deja izolată de forțele de ordine, iar accesul este strict controlat, potrivit corespondentului Realitatea PLUS la Bruxelles, Mircea Sime.

Protestul de amploare de la Bruxelles are loc cu o zi înainteade votul crucial din Parlamentul European, de miercuri, care poate bloca acordul comercial cu America Latină. La protest participă și circa 200 de fermieri români care au plecat cu mașinile proprii sau autocare.

Video: Realitatea Plus/Mircea Sime

Agricultorii mai multor state UE, precum Franța, Polonia, Irlanda şi Belgiase opun acordului care elimină taxele vamale pentru piețele din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia.

Uniunea Europeană și blocul Mercosur au semnat, în 19 ianuarie, un acord comercial istoric, după negocieri care au durat mai mult de 25 de ani.

Mercosur este piața comercială formată din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, iar colaborarea UE-America Latină are ca obiectiv crearea celei mai mari zone de liber schimb la nivel global.

