Controverse uriașe privind cele 16,6 miliarde de euro din SAFE

Controverse uriașe în legătură cu cele 16,6 miliarde de euro din programul SAFE. Ministrul Apărării acuză presiuni pentru semnarea unor contracte de miliarde de euro. În paralel, marii producători acuză statul că a preferat companii scumpe în loc să dezvolte fabrici deja existente în țara noastră. Realitatea PLUS a solicitat puncte de vedere lui Ilie Bolojan, consilierului Mihai Jurcă, ministrului Apărării, Radu Miruță și ministrului Economiei, Irineu Darău.

Belgienii acuză statul că au suspendat discuțiile privind producția locală de armament

„Am pus pe masa României o localizare a producției de cel puțin 90% la toate armele. Nu am mai primit informații din toamna anului 2025, deși este clar că alte companii au continuat comunicarea.”

SURSĂ: declarație Julien Compere, CEO-ul companiei FN Herstal

Sud-coreeni acuză statul că puteau fabrica echipamente militare în Dâmbovița

„Ce am oferit noi guvernului României şi Forţelor Terestre era mai mult decât un simplu produs. Am promis că 80% din producţie va fi locală. Noi am crezut că putem face mult mai mult ca o entitate românească, aici.”

SURSĂ: declarație Denis Lee, reprezentantul companiei Hanwha

Compania Beretta acuză statul că nu a respectat transparența în competiția SAFE

„Beretta solicită în mod formal autorităților române să furnizeze specificațiile complete stabilite prin OUG 62/2025 și să permită tuturor producătorilor europeni interesați să depună propuneri tehnice și industriale complete, înainte de efectuarea oricărei evaluări. Produsele şi lanțul de aprovizionare Beretta sunt stabilite integral în cadrul Uniunii Europene, asigurând conformitatea cu cerința Regulamentului SAFE.”

SURSĂ: declarație reprezentant companie Beretta

Constructorii olandezi susțin că au fost scoși pe nedrept din competiția SAFE

„Noi suntem capabili să livrăm, să oferim platforme mai bune și nave mai bune pentru marina românească. Putem să proiectăm și să construim în România, cu muncitori români.”

SURSĂ: declarație Alexander Shamray, reprezentantul companiei Damen

Marele beneficiar al programului SAFE din România este gigantul Rheinmetall

- Compania va livra blindate, nave de război și alte echipamente militare

- Rheinmetall va gestiona 6 programe din cele 15, cu o valoare de peste 5,6 miliarde de euro

- Cel mai scump program din SAFE - mașinile de luptă ale infanteriei