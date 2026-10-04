Gică Hagi, mesaj clar despre viitorul la naționala României: „Eu voi decide când plec. Sper să rămân cât mai mult”
Gheorghe Hagi (foto: profimedia)
Gică Hagi spune că vrea să rămână cât mai mult la naționala României. Selecționerul a vorbit despre viitorul său înaintea meciului cu Suedia.
Gheorghe Hagi nu ia în calcul, deocamdată, plecarea de la naționala României. Selecționerul a transmis că el va decide momentul în care va renunța la funcție și că își dorește să continue cât mai mult timp pe banca primei reprezentative, în ciuda startului dificil din Liga Națiunilor.
Gică Hagi a vorbit despre viitorul său la echipa națională în cadrul conferinței de presă susținute înaintea partidei România – Suedia, programată luni, 5 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională.
Întrebat dacă ar putea pleca după meciul cu Suedia, în cazul unui nou rezultat nefavorabil, selecționerul a fost categoric: decizia îi va aparține.
„Asta voi decide eu, când o să cred eu. Eu sper să rămân cât mai mult”, a transmis Hagi, subliniind că obiectivul său este să construiască o echipă națională capabilă să obțină rezultate.
Gică Hagi vrea să continue la naționala României
Selecționerul a explicat că își dorește să rămână la echipa națională și să aibă timpul necesar pentru a-și pune în aplicare ideile.
Hagi consideră că România traversează un început dificil, însă nu vede situația actuală ca pe un motiv pentru a renunța. Tehnicianul a amintit că obiectivul său este să schimbe lucrurile și să readucă încrederea în cadrul echipei.
Pentru Hagi, postul de selecționer reprezintă o responsabilitate importantă, iar rezultatele rămân esențiale. El a precizat că va renunța atunci când va considera că nu mai poate obține performanțele pe care și le dorește.
„În momentul în care o să simt că nu pot să fac lucrul ăsta, așa cum am făcut-o și ca jucător, o să mă las. E o chestiune de onoare”, a declarat selecționerul.
România, trei înfrângeri în primele meciuri din Liga Națiunilor
Naționala României vine după un început foarte slab în această ediție a Ligii Națiunilor. „Tricolorii” au pierdut primele trei partide disputate în această fereastră internațională.
România a fost învinsă cu 1-2 de Suedia, apoi a pierdut pe teren propriu în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 2-4, iar în ultima partidă a suferit o înfrângere categorică în deplasarea din Polonia, scor 0-6.
În aceste condiții, meciul cu Suedia devine unul extrem de important pentru echipa pregătită de Gică Hagi.
Selecționerul este conștient de presiunea existentă, dar consideră că România trebuie să profite de avantajul terenului propriu și de sprijinul suporterilor.
Hagi: „Trebuie să câștigăm”
Gică Hagi a subliniat că obiectivul pentru partida cu Suedia este victoria. Selecționerul consideră că echipa adversă a avut un start mai bun, însă România are avantajul de a evolua în fața propriilor suporteri.
„Sunt trei puncte puse în joc. Ei au început bine, noi am început slab, dar jucăm acasă și cred că fiecare este conștient de lucrul ăsta, că trebuie să câștigăm”, a explicat Hagi.
Antrenorul naționalei speră ca publicul de pe Arena Națională să joace un rol important și să îi ajute pe fotbaliștii români să depășească perioada dificilă.
Ce vrea să schimbe Gică Hagi la naționala României
Selecționerul a explicat că își dorește o echipă mai agresivă, care să poată evolua la un nivel ridicat atât în faza ofensivă, cât și în cea defensivă.
Hagi vrea ca România să aibă o apărare mai avansată, să exercite presiune mai eficient și să controleze mai bine jocul prin posesie. În același timp, consideră că jucătorii trebuie să fie capabili să facă tranziția rapid între cele două faze ale jocului.
Selecționerul susține că aceste schimbări nu pot apărea instantaneu și că este nevoie de timp pentru ca jucătorii să se adapteze cerințelor sale tactice.
Hagi își păstrează încrederea în jucătorii României
În ciuda rezultatelor negative, Gică Hagi spune că are în continuare încredere în lotul naționalei.
Selecționerul consideră că actualii internaționali români au demonstrat deja că pot face performanță, atât la nivel de tineret, cât și la seniori. Din punctul său de vedere, problema este identificarea și corectarea lucrurilor care împiedică echipa să obțină rezultate.
Hagi consideră că există un nucleu de jucători cu experiență și că acesta poate reprezenta baza pentru redresarea naționalei.
România – Suedia, meci important pentru Gică Hagi
Partida dintre România și Suedia se va disputa luni, 5 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București.
Pentru Gică Hagi, meciul reprezintă o nouă oportunitate de a schimba impresia lăsată de începutul mandatului său. Selecționerul nu dorește să vorbească despre plecare, ci despre soluțiile prin care România poate reveni pe linia rezultatelor pozitive.
Mesajul transmis înaintea duelului cu Suedia este clar: Hagi vrea să continue la națională și speră ca momentul despărțirii să fie cât mai îndepărtat.
Declarația lui Gică Hagi despre plecarea de la națională
„Eu voi decide” – acesta este mesajul selecționerului atunci când vine vorba despre viitorul său pe banca României. Hagi spune că va pleca în momentul în care va considera că nu mai poate obține rezultatele dorite.
Până atunci, fostul mare internațional român susține că rămâne concentrat pe obiectivul său: să construiască o echipă națională competitivă și să readucă victoria și încrederea în vestiarul României.
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