România – SUA, în Cupa Națiunilor la rugby. David Gerard a anunțat echipa de start

România – SUA, sâmbătă, de la 18:30, în Cupa Națiunilor la rugby. David Gerard a anunțat primul XV și a făcut patru schimbări față de meciul cu Tonga.
Naționala de rugby a României a stabilit echipa de start pentru confruntarea cu Statele Unite ale Americii, programată sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 18:30, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București. Selecționerul David Gerard a făcut patru modificări în primul XV față de partida precedentă, pierdută în fața reprezentativei Tonga.
Stafful tehnic al României a anunțat componența echipei care va intra pe teren în meciul cu SUA, din cadrul Cupei Națiunilor, competiție organizată de World Rugby.
După înfrângerea dramatică înregistrată în fața reprezentativei Tonga, scor 38-43, „Stejarii” încearcă să obțină un rezultat pozitiv în următoarea confruntare, care va avea loc în fața propriilor suporteri.
Patru modificări în echipa de start a României
Pentru partida cu selecționata Statelor Unite, antrenorul David Gerard a decis să opereze patru schimbări în primul XV comparativ cu formula utilizată împotriva echipei Tonga.
Andrei Mahu, Adrian Mitu, Gabriel Rupanu și Atila Septar vor începe meciul din postura de titulari.
Banderola de căpitan îi va reveni lui Cristi Boboc, care va conduce echipa națională în această confruntare importantă din Cupa Națiunilor.
Echipa României pentru meciul cu SUA
Primul XV ales de selecționerul David Gerard pentru întâlnirea cu reprezentativa americană este următorul:
Julian Hartig
Tudor Butnariu
Jean-Pierre Smith
Andrei Mahu
Adrian Moțoc
Cristi Boboc (căpitan)
Keanan Murray
Adrian Mitu
Gabriel Rupanu
Daniel Plai
Iliesa Tiqe
Taylor Gontineac
Atila Septar
Nicolas Onuțu
Marius Simionescu
Rezervele României:
Adrian Țală
Alexandru Savin
Gheorghe Gajion
Logan Weidner
Jacopo Bianchi
Alin Conache
Fonovai Tangimana
Tevita Manumua
România, în căutarea victoriei după duelul cu Tonga
Partida împotriva Statelor Unite reprezintă o nouă provocare pentru echipa națională de rugby a României în actuala ediție a Cupei Națiunilor.
În primul joc al competiției, disputat împotriva reprezentativei Tonga, „Stejarii” au cedat cu 38-43, după o confruntare în care au înscris 38 de puncte.
După întâlnirea cu SUA, România va încheia seria meciurilor din această competiție cu partida împotriva Canadei, programată pentru 20 noiembrie.
Meciul România – SUA se dispută sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 18:30, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București.