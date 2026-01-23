Charalambous trage un semnal de alarmă după dezastrul cu Dinamo Zagreb: „Cu jocul ăsta, FCSB poate ajunge la retrogradare”

Charalambous trage un semnal de alarmă după dezastrul cu Dinamo Zagreb

Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a avut un discurs extrem de dur după înfrângerea categorică suferită pe terenul lui Dinamo Zagreb, scor 1-4, în faza principală a Europa League.

Tehnicianul cipriot s-a declarat profund dezamăgit de atitudinea jucătorilor săi și a avertizat că, în lipsa unor schimbări rapide, echipa poate ajunge chiar să lupte pentru evitarea retrogradării.

„Nu am luptat deloc. Sunt foarte dezamăgit. Le-am făcut viața ușoară adversarilor și este clar că trebuie să se schimbe ceva”, a spus Charalambous imediat după meci.

Antrenorul a subliniat lipsa de implicare și de spirit de sacrificiu, apreciind că doar câțiva jucători s-au ridicat la nivelul așteptărilor. „Dacă toată lumea ar fi jucat ca Olaru, probabil am fi vorbit despre un alt rezultat. Așa, nu putem avea pretenții”, a continuat el.

Charalambous consideră că echipa pare blocată din punct de vedere al progresului și că problemele sunt mai profunde decât un simplu rezultat negativ. „Probabil că ne-am oprit din evoluție la un anumit nivel.

Atitudinea nu mi-a plăcut deloc. Fără spirit de luptă nu poți câștiga nimic. Poate când vor intra și jucătorii noi ne vom regăsi identitatea”, a explicat tehnicianul.

FCSB a primit goluri rapid și a arătat mari probleme de concentrare în defensivă, aspect care l-a enervat cel mai mult pe antrenor. „Nu am făcut nimic ca să oprim adversarii. Practic, am intrat pe teren și i-am lăsat să marcheze. Lipsă totală de concentrare”, a punctat acesta.

Într-un final de declarație extrem de tăios, Charalambous a tras un semnal de alarmă fără precedent. „Astăzi nu am fost o echipă. Așa cum am jucat, ne-ar fi bătut și o formație de Liga a doua. Trebuie să ne trezim urgent. Dacă evoluăm la fel, nu doar că nu prindem play-off-ul, dar putem ajunge să ne luptăm pentru retrogradare”, a avertizat antrenorul FCSB.