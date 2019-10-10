Baschetbalistele de la CSM Alexandria au debutat cu victorie

CSM Alexandria a debutat cu victorie în noua ediție a Ligii Naționale de Baschet Feminin. Pentru echipa din județul Teleorman, etapa a 3-a a însemnat debutul în această ediție de campionat.Oaspeții au intrat în avantaj la pauză, 35-37. Teleormănencele s-au impus cu Phoenix Știința Constanța după ce s-au desprins decisiv în sfertul trei. Scorul a fost 69-58.CSM Alexandria a făcut diferența cu reușitele Mihaelei Mihai și ale Violetei Voicu. Cele două fiind principalele marcatoare ale gazdelor.Pentru formația teleormăneană urmează un nou meci pe teren propriu. CSM Alexandria joacă și sâmbătă pe propriul teren, împotriva Agronomiei București.