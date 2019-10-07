Attila Szabo va lupta pentru România la campionatul mondial din Georgia

Campionul mondial Attila Szabo a plecat zilele trecute în Georgia, la Tbilisi, unde are loc campionatul mondial de lupte libere și greco-romane. Luptătorul va participa la ambele categorii de lupte și speră să revină acasă cu o medalie, aceasta fiind ultima mare competiție la care participă, din cauza vârstei.

Anual, Attia cucerește medalie după medalie în cadrul campionatelor mondiale: 2013 – Sarajevo – argint și bronz, 2014 – Belgrad – 2 medalii de bronz, 2015 – Atena – 2 medalii de aur (2015 este anul în care a devenit dublu campion mondial), 2016 – aur în Finlanda, la Seinajoki, și bronz în Polonia, la Walbrzych, 2017 – Plovdiv – Bulgaria aur și argint, 2018 – bronz în Macedonia și argint la Perm (Rusia).Anul acesta, Attila a plecat deja la Campionatul Mondial de lupte greco-romane și lupte libere din Tbilisi (Georgia), unde va participa la ambele stiluri. Trebuie, însă, spus că acestea vor fi ultimele lupte din cariera lui Attila Szabo, acesta fiind ultimul an în care mai poate participa, din cauza vârstei. Până acum trei ani, campionatul era dedicat sportivilor între 35 și 70 de ani, dar din cauza numărului mare de participanți, Federația Internațională a limitat vârsta de participare la 60 de ani.