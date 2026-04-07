A murit Mircea Lucescu. Cariera uriașă a celui mai titrat antrenor român

Fostul selecționer al României, Mircea Lucescu, a murit la vârsta de 80 de ani pe patul de spital. Mircea Lucescu rămâne una dintre cele mai influente figuri din fotbalul românesc și european. Cu o carieră de peste cinci decenii, atât ca jucător, cât și ca antrenor, el a devenit un simbol al performanței și al longevității în sportul mondial.

Mircea Lucescu era internat la Spitalul Universitar din București de mai bine de o săptămână, după ce la Mogoșoaia, în timpul unei ședințe premergătoare meciului amical cu Slovacia, acestuia i s-a făcut rău și a fost preluat de acolo și dus la unitatea medicală.

Mircea Lucescu a fost supus mai multor investigații medicale în ultimele zile.

În jurul orei 20:30 a fost declarat decesul fostului selecționer al României, conform comunicatului SUUB.

Începuturile: de la Dinamo la echipa națională

Mircea Lucescu s-a născut la 29 iulie 1945, la București. A debutat ca fotbalist la Dinamo București, unde a câștigat mai multe titluri de campion. A fost un jucător tehnic, inteligent și disciplinat, calități care l-au recomandat rapid pentru echipa națională.

A strâns peste 70 de selecții la România și a participat la Campionatul Mondial din 1970.

Trecerea la antrenorat: începutul unei ere

După retragerea din activitate, Lucescu a devenit antrenor la Corvinul Hunedoara, unde a construit una dintre cele mai spectaculoase echipe ale anilor ’80. A preluat apoi naționala României, pe care a calificat-o la EURO 1984.

A antrenat ulterior Dinamo, Rapid și alte cluburi importante din Europa.

Performanțe internaționale: Italia, Turcia, Ucraina

Mircea Lucescu a devenit cunoscut la nivel internațional după experiențele din Italia, unde a pregătit echipe precum Pisa, Brescia, Reggiana și Inter Milano.

Consacrarea definitivă a venit în Turcia și Ucraina:

Galatasaray – câștigător al Supercupei Europei

Beșiktaș – campion al Turciei

Șahtior Donețk – 22 de trofee în 12 ani, inclusiv Cupa UEFA în 2009

La Șahtior, Lucescu a construit una dintre cele mai puternice echipe din Europa de Est, devenind cel mai longeviv și de succes antrenor din istoria clubului.

Recorduri și recunoaștere internațională

Mircea Lucescu este unul dintre cei mai titrați antrenori români din toate timpurile. A depășit pragul de 40 de trofee câștigate în carieră și a fost inclus în topurile FIFA și UEFA ale celor mai influenți tehnicieni.

A primit distincții din partea statelor în care a activat și a fost apreciat pentru stilul său ofensiv, pentru capacitatea de a forma tineri jucători și pentru profesionalismul său constant.

Moștenirea lui Mircea Lucescu în fotbalul mondial

Dincolo de trofee, Mircea Lucescu lasă în urmă o moștenire uriașă: generații întregi de jucători, inclusive din Generația de aur, precum Ionuț Lupescu, Iona Andone, Michael Klein sau Florin Răcuioiu, s-au formați sub comanda sa, cluburi transformate radical și o reputație de strateg respectat în întreaga lume.

Pentru fotbalul românesc, el rămâne un reper al performanței și un model de longevitate profesională.