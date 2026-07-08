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Ministerul Apărării caută să angajeze 7.000 de soldați. Se promite salariu din prima zi
Angajări la Ministerul Apărării
Publicat8 iul. 2026, 10:18
Sursărealitatea.net
Ministerul Apărării lansează una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimii ani: peste 7.000 de posturi sunt oferite celor care vor să intre în sistem, pe fondul unui deficit tot mai mare de personal și al presiunilor de securitate din regiune.
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