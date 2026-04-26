Două minivacanțe la început de vară: câte zile libere vor avea salariații de 1 mai și Rusalii
Vacanță
Salariații din România vor beneficia de două minivacanțe consecutive la începutul verii 2026, una de 1 Mai și una de Rusalii, ambele prelungind weekendul obișnuit.
Prima minivacanță vine pe 1 Mai, Ziua Internațională a Muncii, care pică vineri. Aceasta se alătură automat weekendului, oferind trei zile consecutive de odihnă, vineri, sâmbătă și duminică.
A doua minivacanță vine la finalul lunii mai. Prima zi de Rusalii, pe 31 mai, cade duminică, zi liberă prin definiție, însă a doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie, coincide cu Ziua Copilului, zi liberă legală. Astfel, românii vor avea un weekend prelungit de trei zile: duminică, 31 mai, și luni, 1 iunie, precedate de sâmbăta liberă. Rusaliile marchează Pogorârea Sfântului Duh și sunt una dintre cele mai importante sărbători creștine, inclusă între cele 12 praznice împărătești.
Zilele libere legale sunt reglementate prin articolul 139 din Codul Muncii. Angajatorii sunt obligați să le respecte, iar în cazul în care activitatea nu poate fi întreruptă, salariații au dreptul fie la timp liber compensatoriu, fie la un spor salarial.
Un beneficiu în plus pentru educație
Elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar vor beneficia și de o zi liberă pe 5 iunie, de Ziua Învățătorului, zi introdusă în Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector.
Ce zile libere legale urmează în 2026
15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
25 decembrie (vineri) – Crăciunul
26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News