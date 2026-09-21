Advertising
Social· 1 min citire
Anchetă de amploare a DNA la frontieră: funcționari publici, vizați pentru mită. 54 de percheziții în patru județe
Colaj foto DNA/ Control frontieră
Publicat21 sept. 2026, 12:35
Actualizat21 sept. 2026, 12:36
SursăRealitatea.Net
Procurorii anticorupție au descins, luni dimineață, la peste 50 de percheziţii în judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, într-un dosar cu infracţiuni de corupţie. Mai mulţi funcţionari publici din cadrul autorităţilor de frontieră sunt acuzaţi că, începând din 2023, ar fi primit bani pentru a permite unor cetăţeni să tranziteze graniţa din nord-est cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:52„Libertatea în Hristos – Adevărul care eliberează”: Simpozionul Văcărești ajunge la ediția a III-a
- 12:26Fermierii cer reluarea dialogului cu Ministerul Agriculturii
- 12:21Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”: Lăcrămioara Perijoc, despre copilărie, ambiție și dorința de a-și depăși condiția
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News