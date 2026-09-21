Festivalul Strada de C'Arte, la ediția aniversară

Programul debutează miercuri, cu o dezbatere dedicată modului în care poate fi recunoscută o știre falsă.
Festivalul „Strada de C’Arte” ajunge anul acesta la cea de-a 15-a ediție și propune publicului, în perioada 23-27 septembrie, aproape 30 de evenimente culturale.
Timp de cinci zile, spațiile Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și zonele din apropiere vor găzdui lansări de carte, întâlniri cu scriitori, dezbateri, expoziții, concerte, spectacole de teatru și film, lecturi publice, ateliere și tururi ghidate. Ediția aniversară a fost extinsă cu o zi, pentru a marca cei 15 ani de existență ai festivalului.
Programul debutează miercuri, cu o dezbatere dedicată modului în care poate fi recunoscută o știre falsă. La eveniment sunt așteptați aproximativ 200 de elevi și profesori din Capitală, care vor analiza exemple de informații false și vor discuta despre importanța verificării informațiilor din mediul online.
Tot miercuri, la Galateca, va fi vernisată expoziția „SDC 15 Flashback”, o incursiune în istoria festivalului prin fotografii și materiale video. Seara se va încheia cu un concert de jazz susținut de Cătălina Beța.
Programul continuă joi cu o expoziție dedicată unor vechi tipărituri, o întâlnire dedicată poeziei și un spectacol de teatru susținut de Aida Economu și Natalia Cebanu. Publicul va putea participa și la tururi ghidate ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.
Vineri sunt programate lansări de carte, o întâlnire dedicată diversității lingvistice, o conferință despre sociologia românească, expoziții și un program muzical susținut de DJ UFe.
Sâmbătă, oferta culturală include lansări de carte, ateliere în aer liber, un spectacol multimedia de poezie și blues, precum și proiecții de filme documentare prezentate de Marcel Iureș.
Ultima zi a festivalului este dedicată, printre altele, copiilor și tinerilor, prin activități de lectură și creație literară. Ediția aniversară se va încheia cu un atelier de artă ecvestră.
Organizatorii spun că, în cei 15 ani, „Strada de C’Arte” a transformat spațiile Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și zonele din jur într-un punct de întâlnire pentru cititori, scriitori, artiști, cercetători și publicul de toate vârstele.