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Rizea TV: Cristian Rizea spune că a sesizat oficial autoritățile din EAU în legătură cu vizita lui Renato Usatîi la Dubai
Vizita lui Renato Usatîi la Dubai / Sursa foto Rizea TV
Publicat21 sept. 2026, 11:39
Actualizat21 sept. 2026, 11:40
Potrivit RizeaTV.net, Cristian Rizea a transmis o sesizare oficială ministrului Comerțului Exterior al Emiratelor Arabe Unite, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, precum și altor reprezentanți ai autorităților emirateze, în contextul vizitei oficiale efectuate de deputatul din Parlamentul Republicii Moldova, Renato Usatîi, la Dubai.
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