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6.000 de pui de nisetru au ajuns în Dunăre, la Gruia
6.000 de pui de nisetru în Dunăre
Publicat21 sept. 2026, 10:26
Sursărealitatea.net
O nouă generație de nisetri începe călătoria în Dunăre: 6.000 de pui eliberați la Gruia.
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