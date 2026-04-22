Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Ministerul Mediului forțează noi restricții sub pretext european – România riscă să plătească cu economia rurală pentru o implementare rigidă a politicilor UE”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 22 apr. 2026, 12:40

Deputatul AUR Valeriu Munteanu avertizează că proiectul de ordin promovat de ministrul Mediului Diana Buzoianu privind Zonele Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB) riscă să transforme o obligație europeană legitimă într-o politică internă excesiv de restrictivă, cu efecte directe asupra fermierilor, proprietarilor de terenuri și comunităților locale.

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