Patriarhia Română avertizează după proiectul de dezincriminare a drogurilor pentru consum propriu. Ce le cere autorităților

Patriarhia Română și-a exprimat îngrijorarea față de proiectul de lege care propune dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu și înlocuirea pedepselor penale cu amenzi.
Într-un comunicat transmis joi, 8 octombrie, reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române au cerut ca orice modificare legislativă să pună pe primul loc sănătatea oamenilor, protejarea tinerilor și sprijinirea familiilor afectate de dependențe.
Instituția avertizează că schimbarea legii nu trebuie să transmită mesajul că folosirea drogurilor este un comportament lipsit de gravitate.
Avertisment privind riscurile pentru copii și tineri
Patriarhia consideră că minorii și tinerii au nevoie de repere morale, educație și modele de viață sănătoasă. În acest context, prevenirea consumului și sprijinul familiei trebuie să rămână priorități.
Reprezentanții Bisericii au atras atenția și asupra traficului de droguri, cerând fermitate față de persoanele care profită de vulnerabilitatea consumatorilor.
În același timp, Patriarhia a subliniat că oamenii care se confruntă cu dependențe au nevoie de ajutor și de sprijin pentru recuperare, nu de izolare și stigmatizare. Biserica și-a reafirmat disponibilitatea de a oferi consiliere pastorală și sprijin familiilor afectate.
Ce prevede proiectul depus în Senat
Inițiativa legislativă a fost depusă de senatoarea Victoria Stoiciu și este susținută de senatorii Cristian Ghinea și Daniel Fenechiu. Proiectul propune ca deținerea de droguri pentru consum propriu să nu mai fie infracțiune sancționată cu închisoarea, ci contravenție.
Concret, pentru deținerea drogurilor de risc în vederea consumului propriu, amenda propusă este cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei. În cazul drogurilor de mare risc, sancțiunea ar putea ajunge la 3.000 de lei.
Inițiatorii susțin că măsura ar permite concentrarea resurselor instituțiilor de aplicare a legii asupra traficului de droguri și ar încuraja abordarea consumului ca problemă de sănătate publică.
Proiectul nu propune legalizarea drogurilor și nici dezincriminarea traficului. Acesta vizează exclusiv modificarea regimului juridic pentru faptele legate de consumul propriu.
Patriarhia cere responsabilitate în dezbaterea legii
Reprezentanții Bisericii au transmis că autoritățile trebuie să analizeze inițiativa ținând cont de sănătatea persoanelor, protecția generațiilor tinere și efectele dependențelor asupra familiilor și comunităților.
Proiectul urmează să parcurgă procedura parlamentară, iar forma finală va depinde de dezbaterile și voturile din Legislativ.