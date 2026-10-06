Casă mistuită de flăcări în Teleorman. O femeie de 85 de ani a ajuns la spital cu arsuri

O femeie de aproximativ 85 de ani a ajuns la spital cu arsuri pe circa 40% din suprafața corpului, după ce locuința sa din satul Brebina, comuna Scrioaștea, a fost cuprinsă de flăcări marți dimineață.
Pompierii au intervenit cu două autospeciale, iar victima a fost preluată de echipajul medical și transportată la Spitalul Județean de Urgență Alexandria.
Incendiul a izbucnit în jurul orei 05:45, iar la sosirea salvatorilor casa ardea generalizat, cu flacără deschisă.
Femeia a reușit să iasă din casă
Proprietara a reușit să părăsească locuința înainte ca pompierii să ajungă, însă a suferit arsuri la nivelul membrelor, feței și spatelui.
Echipajul medical i-a acordat primul ajutor la fața locului, după care femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Alexandria pentru îngrijiri medicale.
Pompierii au reușit să limiteze incendiul și să împiedice extinderea flăcărilor la anexele gospodărești din apropiere. Intervenția pentru stingerea focarelor și îndepărtarea elementelor afectate a durat aproximativ trei ore.
Casa și bunurile au fost distruse
Flăcările au distrus locuința și bunurile aflate în interior. Pagubele au fost estimate la aproximativ 100.000 de lei, în timp ce bunurile salvate au o valoare de circa 80.000 de lei.
Primele verificări indică drept cauză probabilă un scurtcircuit produs la instalația electrică din dormitor.
29 de intervenții în 24 de ore
În ultimele 24 de ore, pompierii militari din Teleorman au gestionat 29 de situații de urgență. Echipajele SMURD au intervenit în 17 cazuri pentru acordarea primului ajutor și transportul unor persoane la spital.
Salvatorii au mai intervenit la 11 incendii, dintre care nouă de vegetație uscată și două la locuințe, în Răsuceni, județul Giurgiu, și Brebina, județul Teleorman.
De asemenea, pompierii au fost solicitați la un eveniment rutier produs în Gălăteni. Accidentul nu s-a soldat cu victime.