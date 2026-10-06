Casă mistuită de flăcări în Teleorman. O femeie de 85 de ani a ajuns la spital cu arsuri

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 oct. 2026, 14:40

O femeie de aproximativ 85 de ani a ajuns la spital cu arsuri pe circa 40% din suprafața corpului, după ce locuința sa din satul Brebina, comuna Scrioaștea, a fost cuprinsă de flăcări marți dimineață.

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