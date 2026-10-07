Percheziții în Teleorman în dosarul violențelor de la protestul din Piața Victoriei. 21 de persoane, vizate de anchetă

Polițiștii fac miercuri, 7 octombrie, percheziții și în județul Teleorman, într-un dosar penal deschis după incidentele violente produse la protestul din 15 septembrie, din Piața Victoriei.
Acțiunea vizează persoane suspectate de implicare în agresarea jandarmilor și a unor jurnaliști, precum și în distrugerea unor bunuri. În total, anchetatorii pun în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere, în București și în 11 județe, printre care Teleorman.
Descinderi în Teleorman
Județul Teleorman se află printre zonele în care polițiștii desfășoară miercuri activități pentru strângerea de probe în dosarul coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
La operațiune participă și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, care sprijină echipele venite din Capitală pentru punerea în executare a mandatelor.
Persoanele vizate în urma perchezițiilor urmează să fie aduse la București pentru audieri.
Ce s-a întâmplat la protestul din Piața Victoriei
Ancheta vizează incidentele produse în timpul protestului din 15 septembrie, când o parte dintre participanți ar fi devenit violenți și ar fi atacat forțele de ordine.
Potrivit anchetatorilor, în direcția jandarmilor ar fi fost aruncate borduri, sticle, bucăți de gard metalic și obiecte pirotehnice. Mai mulți jandarmi ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv bâte.
În timpul manifestației ar fi fost agresați și doi angajați ai unui trust media aflați în Piața Victoriei pentru a-și desfășura activitatea. Totodată, o autospecială a Jandarmeriei și alte bunuri ale instituției ar fi fost distruse.
Cinci infracțiuni, cercetate în dosar
Polițiștii și procurorii efectuează cercetări pentru instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.
Perchezițiile din Teleorman și din celelalte județe urmăresc identificarea și documentarea activității persoanelor suspectate că au participat la incidentele violente.
Până în prezent, în acest dosar au fost dispuse 38 de măsuri preventive: 28 de persoane au fost arestate preventiv, șase se află în arest la domiciliu, iar alte patru sunt cercetate sub control judiciar.
Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.