Tot mai mulți români renunță la lemne și peleți. Pompa de căldură, alternativa pentru încălzirea casei
Tot mai mulți români renunță la lemne pentru încălzire
Pompa de căldură, alternativă la lemne și peleți. Cât de eficientă este
Prețurile lemnelor și peleților, dar și munca necesară pentru alimentarea și întreținerea unei centrale îi determină pe tot mai mulți proprietari să caute alternative pentru încălzirea locuinței. Printre soluțiile analizate se numără pompa de căldură, un sistem care poate oferi un confort mai mare și un consum eficient de energie.
Pentru proprietarii de case, alegerea sistemului de încălzire nu depinde doar de prețul combustibilului. Costurile de transport și depozitare a lemnelor sau peleților, timpul necesar alimentării centralei și lucrările de întreținere pot influența semnificativ cheltuielile totale.
Pompa de căldură, alternativă la încălzirea cu lemne și peleți
O soluție luată tot mai des în calcul este pompa de căldură. Spre deosebire de o centrală pe lemne sau peleți, aceasta nu necesită alimentarea cu combustibil solid și poate asigura atât încălzirea locuinței, cât și prepararea apei calde, în funcție de configurația sistemului.
Un avantaj important este confortul. Proprietarul nu mai trebuie să cumpere, transporte și depoziteze cantități mari de lemne sau peleți și nici să alimenteze periodic centrala.
Pompa de căldură necesită însă o investiție inițială mai mare. Costul depinde de puterea echipamentului, dimensiunea și caracteristicile locuinței, instalația existentă și lucrările necesare pentru montaj.
Cum funcționează o pompă de căldură
Pompa de căldură preia energia termică din mediul exterior și o transferă în interiorul locuinței. În funcție de tehnologie, energia poate fi preluată din aer, sol sau apă.
Una dintre cele mai utilizate variante pentru locuințe este pompa de căldură aer-apă. Aceasta folosește energia electrică pentru a transfera căldura din aerul exterior către instalația de încălzire a casei.
Eficiența sistemului depinde de mai mulți factori: temperatura de afară, nivelul de izolare al clădirii, necesarul termic al locuinței și temperatura la care trebuie încălzită apa din instalație.
Se poate monta pompa de căldură într-o casă cu calorifere?
Da, însă compatibilitatea trebuie verificată înainte de instalare.
Casele care au deja calorifere pot utiliza o pompă de căldură, dar performanța sistemului depinde de tipul și dimensiunea radiatoarelor. Unele instalații mai vechi au fost proiectate pentru temperaturi ridicate ale agentului termic și pot necesita modificări.
Din acest motiv, înainte de alegerea echipamentului este recomandat un calcul al necesarului termic și o verificare a instalației existente.
Panourile fotovoltaice pot reduce consumul de energie
Pompa de căldură funcționează cu energie electrică, iar proprietarii pot completa sistemul cu panouri fotovoltaice.
Energia produsă de panouri poate fi utilizată pentru alimentarea pompei de căldură, ceea ce poate reduce cantitatea de electricitate cumpărată din rețea. Producția unui sistem fotovoltaic depinde însă de puterea instalată, orientarea și înclinarea panourilor, sezon și condițiile meteorologice.
Combinația dintre pompă de căldură și panouri fotovoltaice poate fi, astfel, o soluție interesantă pentru proprietarii care urmăresc reducerea costurilor de exploatare și creșterea independenței energetice.
Este pompa de căldură mai ieftină decât încălzirea cu lemne?
Nu există un răspuns valabil pentru toate locuințele.
Deși pompa de căldură poate avea costuri de funcționare avantajoase, investiția inițială este mai mare. Pentru a determina dacă sistemul este rentabil, trebuie comparate costul echipamentului și al instalării cu necesarul anual de energie al locuinței și cu cheltuielile actuale pentru lemne sau peleți.
Izolația casei este unul dintre factorii esențiali. O locuință bine izolată, cu un necesar redus de energie și cu o instalație de încălzire compatibilă poate beneficia mai mult de avantajele unei pompe de căldură.
Prin urmare, trecerea de la centrala pe lemne sau peleți la o pompă de căldură trebuie făcută după o evaluare tehnică și financiară a locuinței, nu doar în funcție de prețul echipamentului.
Ce trebuie să verifice proprietarii înainte de investiție
Înainte de instalarea unei pompe de căldură, proprietarii ar trebui să țină cont de:
necesarul termic al locuinței;
nivelul de izolare al casei;
suprafața încălzită;
tipul caloriferelor sau al încălzirii în pardoseală;
puterea electrică disponibilă;
costul echipamentului și al montajului;
consumul estimat de energie;
posibilitatea instalării unor panouri fotovoltaice.
Pentru unele case, investiția poate reprezenta o alternativă eficientă la încălzirea cu lemne sau peleți. Pentru altele, costurile inițiale sau particularitățile instalației pot face ca schimbarea sistemului să nu fie justificată economic.
Înainte de achiziție, este importantă o evaluare individuală a locuinței și o estimare realistă a costurilor de funcționare.
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