Politica· 1 min citire

Oamenii lui Bolojan sar la Nicușor Dan, după ce PSD a făcut apel pentru formarea unei majorități parlamentare

Alexandru Muraru

Alexandru Muraru

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 9 iul. 2026, 14:35

Agitație în tabăra lui Ilie Bolojan din PNL, după ce PSD a făcut apel public pentru formarea unei majorități parlamentare. Deputatul Alexandru Muraru îl acuză pe președintele Nicușor Dan că ar fi „ cerut presei să pună presiune pe partidele politice pentru a face o majoritate” în încercarea de a forța o soluție politică.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Muraru afirmă că președintele „a asistat cel mai probabil complice, pentru că și tăcerea e un răspuns, la asaltul justiției asupra Partidului Național Liberal”. El întreabă de ce presiunea publică nu este îndreptată către PSD și AUR, formațiunile care au depus moțiunea de cenzură: „De ce nu rugați PSD și AUR să facă majoritate? Mai mult, de ce nu faceți dumneavoastră această presiune?”

Deputatul amintește și declarația în care Nicușor Dan se autodefinea drept „șeful sistemului”: „Ce părere aveți despre atacul sistemului, al cărui căpetenie sunteți, la adresa unui partid democratic și proeuropean din România?”

Muraru critică și desemnarea lui Adrian Veștea pentru mandatul de premier: „Ați abuzat de acest atribut când ați intrat cu bocancii în PNL, desemnând un pucist pentru mandatul de premier.”

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