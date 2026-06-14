Liberalul Adrian Veștea, desemnat premier VIDEO

Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să obțină sprijin politic.
Președintele Nicușor Dan l-a însărcinat pe liberalul Adrian Veștea, duminică, să formeze guvernul.
Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să obțină sprijin politic.
Săptămâna aceasta, PNL și USR au anunțat că nu sprijină formula de executiv tehnocrat propusă de Eugen Tomac.
Conform Constituției, premierul desemnat trebuie să ceară, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste de membri ai Guvernului.
"Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea", a anunțat președintele Nicușor Dan într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni, fiind însoțit de cei doi.
"Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative. A fost un primar de succes, un președinte de consiliu județean de succes, un ministru de succes. Este o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare: a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric prooccidentală, o persoană cu valori și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Sunt convins că se va achita cu succes de această sarcină", a spus șeful statului în prezentarea făcută noului premier desemnat.
"Vreau să îi mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a adat dovadă, pentru asumare, pentru responsabilitate", a adăugat Nicușor Dan.
"Nici domnul Tomac, şi nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. În acest moment, însă, este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită", a subliniat președintele.
Săptămâna aceasta, PNL și USR au anunțat că nu sprijină formula de executiv tehnocrat propusă de Eugen Tomac.
Conform Constituției, premierul desemnat trebuie să ceară, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste de membri ai Guvernului.
Născut la 14 decembrie 1973, la Râșnov, și a fost primar al acestui oraș timp de trei mandate, între 2004 și 2016, Adrian-Ioan Veștea a mai fost președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în executivul de coaliție condus de social-democratul Marcel Ciolacu, din iunie 2023 până în noiembrie 2024.