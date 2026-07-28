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Actualitate· 1 min citire
Mesaj șoc din Iran la adresa familiei Trump. Un videoclip propagandistic o vizează pe Melania și pe fiul ei
Melania Trump
O agenție de presă apropiată regimului de la Teheran a distribuit un videoclip cu un conținut amenințător la adresa primei-doamne a Statelor Unite, Melania Trump, și a fiului acesteia, Barron Trump. Materialul, publicat pe platforma Telegram, a stârnit reacții după ce a inclus referiri explicite la posibile atacuri împotriva familiei prezidențiale.
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