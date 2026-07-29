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Femeie de 26 de ani din Teleorman, reținută după ce a spart geamurile mașinii și locuinței fostului iubit

Mașină de poliție

Mașină de poliție

Realitatea de Teleorman
Scris deRealitatea de Teleorman
Publicat29 iul. 2026, 12:49
SursăRealitatea.net

O femeie de 26 de ani din județul Teleorman a fost reținută pentru 24 de ore, după ce ar fi spart geamurile autoturismului și locuinței fostului său concubin. Incidentul s-a produs marți seară, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Roșiorii de Vede, iar bărbatul a sunat la 112 și a cerut intervenția polițiștilor.

Femeia s-a întâlnit cu fostul partener, iar între cei doi a izbucnit un conflict verbal. În timpul disputei, aceasta ar fi deteriorat geamurile mașinii și ale casei bărbatului. Echipajul de poliție ajuns la fața locului a dus-o pe femeie la secție pentru audieri. După administrarea probatoriului, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore și este cercetată pentru distrugere. Ancheta se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiorii de Vede.

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