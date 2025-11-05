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Politica· 1 min citire
FĂNEL BOGOȘ, OMUL DE AFACERI CARE AR FI PLĂTIT 1,5 MILIOANE DE EURO PENTRU A AJUNGE LA PREMIERUL BOLOJAN, A FOST REȚINUT. DOSAR CU RAMIFICAȚII ÎN SERVICIILE SECRETE
FĂNEL BOGOȘ, OMUL DE AFACERI CARE AR FI PLĂTIT 1,5 MILIOANE DE EURO PENTRU A AJUNGE LA PREMIERUL BOLOJAN, A FOST REȚINUT. DOSAR CU RAMIFICAȚII ÎN SERVICIILE SECRETE
Omul de afaceri Fănel Bogoș, aflat în centrul dosarului de corupție care zguduie scena politică, a fost reținut, potrivit avocatului său.
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